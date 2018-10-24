"Rus şirketlerinin 2019 görünümü durağan"

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rus finans dışı şirketlerin 2019 yılında görünümünün durağan olduğunu açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, finans sektörü dışındaki Rus şirketlerinin 2019 yılında ılımlı ekonomik büyümeden ve sağlıklı likidite yapısından olumlu yönde etkilenmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada öte yandan ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırımların tüketici güveni üzerinde baskı oluşturmasının ve zayıf yatırımcı iştahının finans sektörü dışındaki Rus şirketlerini olumsuz yönde etkileyebileceği kaydedildi.

Rusya’daki ihracatçı şirketlerin, olumlu küresel emtia fiyatlarından ve rubledeki zayıflıktan yararlanacağı belirtilen açıklamada, öte yandan düşük büyüme beklentisi ve kırılgan iç talebin şirketlerin kredi profilleri üzerinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen şirketlerin büyük çoğunluğunun 2019 yılında yeni dış finansmana ihtiyaç duymadan borçlarını geri ödeyebilecek durumunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s’in Başkan Yardımcısı Victoria Maisuradze, “Rubledeki oynaklık, daha sıkı borçlanma koşulları, yeni ABD yaptırımları, diğer tarafta artan petrol fiyatlarının ve düşük enflasyonun olumlu etkisini ortadan kaldırıyor. Bu da toplamda 2019 yılında Rus şirketlerinin durağan görünüme sahip olmasına neden oluyor.” İfadelerini kullandı.

