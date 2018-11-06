Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

ATOR'dan yapılan açıklamaya göre, tur operatörleri döviz kurunun değiştirilmesinin sebebi olarak Türk otellerinin fiyat politikasını gösterdiler. Şu anda otellerin çoğunda Avrupa piyasasına yönelmenin bir işareti olarak fiyatlar euroya çevrilirken, euroya geçişin tur paketlerinin fiyatlarını ciddi anlamda etkilemeyeceğini belirttiler.
ATOR açıklamasında şöyle denildi:
“İlk olarak dolar cinsinden olan önceki fiyatları otomatik olarak kimse euroya eşitlemeyecek. Rekabetin yüksek olduğu piyasa koşullarında bu kimse için karlı olmayacaktır. İkincisi euro ödeme dövizi olarak dolar karşısında daha avantajlı.”
Bu yenilikten bağımsız olarak 2019 yılında Türkiye turlarında fiyat artışı bekleniyor. Tur operatörlerinin verilerine göre, Türk otelcileri önümüzdeki yaz sezonunda fiyatları yüzde 15 artıracaklar.
(DHA)
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