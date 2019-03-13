FİNANS

Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının yüzde 10-15'lik artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz" - "Rusya, Türkiye için tartışmasız en önemli pazar. İlişkilerimiz iyi olduğu müddetçe de her geçen gün (turist) sayısı artacak bir pazar"

MOSKOVA (AA) – EMRE GÜRKAN ABAY - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın Türk turizmi için en önemli pazar konumunda olduğunu belirterek, “Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya’dan gelen turist sayısının yüzde 10-15’lik bir artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz.” dedi.

Bağlıkaya, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TÜRSAB’ın, turizmin pazarlama alanındaki tüm önemli etkinliklere katıldıklarını vurgulayan Bağlıkaya, “Moskova Uluslararası Turizm Fuarı da Türkiye için önemli bir fuar. Bu fuarda da yerimizi aldık. Seyahat acentelerine burada diğer iş ortaklarıyla buluşma imkanı sunuyoruz.” diye konuştu.

Rusya’daki tur operatörlerinin, geçen yıl Türkiye’ye yönelik kapasitelerinin üzerinde piyasaya çıktıklarına işaret eden Bağlıkaya, “Bu durum ülkemize yönelik seyahati artıran etkenlerden bir tanesiydi. Piyasada çok fazla Türkiye satışı olduğu için fiyat dengesi de doğal olarak biraz doğru geldi.” dedi.

Bu yıl için Rus turistlerin Türkiye ziyaretine yönelik radikal bir artış beklenmediğini anlatan Bağlıkaya, “Geçen sene 5,9 milyon turistle kapandı. Geçen seneye kıyasla bu yıl yüzde 10 ila 15’lik bir artışla 6 milyonun biraz üzerinde bir artış bekliyoruz. Bu sene biraz daha dengeli geçecektir.” ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, Türkiye’nin Rus turistlerin için önemli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

“Rusya pazarı Türkiye için tartışmasız en önemli pazar. İlişkilerimiz iyi olduğu müddetçe de her geçen gün sayısı artacak bir pazar. Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Hem yakınlığı hem vize kolaylığı hem tatil köylerinin veya otellerin Rus müşterinin zevk ve tercihlerine göre hazırlanmış olması önemli unsurlar. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya arasındaki bu turizm ilişkisi artarak devam edecek.”

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Anahtar Kelimeler:
antalya Firuz Bağlıkaya rusya turizm TÜRSAB

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