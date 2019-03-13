Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

MOSKOVA (AA) – EMRE GÜRKAN ABAY - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın Türk turizmi için en önemli pazar konumunda olduğunu belirterek, “Türkiye, Ruslar için çok uygun bir tatil noktası. Bu yıl Rusya’dan gelen turist sayısının yüzde 10-15’lik bir artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz.” dedi.

Bağlıkaya, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TÜRSAB’ın, turizmin pazarlama alanındaki tüm önemli etkinliklere katıldıklarını vurgulayan Bağlıkaya, “Moskova Uluslararası Turizm Fuarı da Türkiye için önemli bir fuar. Bu fuarda da yerimizi aldık. Seyahat acentelerine burada diğer iş ortaklarıyla buluşma imkanı sunuyoruz.” diye konuştu.

Rusya’daki tur operatörlerinin, geçen yıl Türkiye’ye yönelik kapasitelerinin üzerinde piyasaya çıktıklarına işaret eden Bağlıkaya, “Bu durum ülkemize yönelik seyahati artıran etkenlerden bir tanesiydi. Piyasada çok fazla Türkiye satışı olduğu için fiyat dengesi de doğal olarak biraz doğru geldi.” dedi.