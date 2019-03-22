FİNANS

Rus turistler en çok Türkiye tatilini araştırdı

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Rus tatilciler Türkiye tatilini 1 milyon 242 bin defa araştırırken, Türkiye, bu alanda en yakın rakibi Mısır’a üç kat fark attı

MOSKOVA (AA) – Rus internet kullanıcıları bu yılın ocak-şubat döneminde internette en çok Türkiye tatilini araştırdı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusların bu yılın ocak-şubat döneminde Yandex arama motorunda en çok araştırdıkları tatil noktalarını açıkladı.

Rus tatilciler Türkiye tatilini 1 milyon 242 bin defa araştırırken, Türkiye, bu alandaki en yakın rakibi Mısır’a üç kat fark attı.

Söz konusu dönemde Mısır tatili yaklaşık 400 bin defa araştırılırken, üçüncü sırada Tayland yer aldı.

Ayrıca, Rusların internette tatile yönelik yaptıkları araştırmalarda en çok talebin “herşey dahil” sistemine yönelik olduğu kaydedildi.

Rus turist sayısı bakımından geçen yıl rekor kıran Türkiye, bu yıl da yaklaşık 6 milyon Rus turisti ağırlamayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
rusya tatil turizm

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