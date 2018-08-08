Rus turizmciler Türklere vizesiz rejimden yana

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkanı Sergey Şipilko, vize sorununun, Türkiye’den Rusya’ya turist akışına engel olduğunu belirterek, “Rus turizm endüstrisi, vizesiz rejimin her iki ülke vatandaşları için de geçerli olmasından yanadır. Vizelerin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.
Şipilko, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına rağmen bu yıl Türkiye’den Rusya’ya 200 bin ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi.
Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirten Şipilko, “Vize sorunu, Türkiye’den Rusya’ya turist akışına engel oluyor. Rus turizm endüstrisi, vizesiz rejimin her iki ülke vatandaşları için de geçerli olmasından yanadır. Vizelerin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” yorumunu yaptı.
Vizelerin kaldırılması halinde Türkiye’den Rusya’ya gelecek turist sayısının iki katına çıkacağına işaret eden Şipilko, “Yılda yaklaşık 350-400 bin Türk turist Rusya’yı ziyaret edebilir.” dedi.
Rusya’yı ziyaret eden Türk turist sayısı 2010’dan 2013’e kadar 197 binden 385 bine çıkarken, iki ülke arasında yaşanan uçak krizi nedeniyle ziyaret sayısı geçen yıl 180 bine gerilemişti.
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