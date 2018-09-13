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Rus ve ABD'li enerji bakanları Moskova'da bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Enerjinin bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiği konusunda ABD ile benzer fikirde olmaktan memnuniyet duyuyorum" - ABD Enerji Bakanı Rick Perry: - "Rusya'nın da enerji piyasasında şeffaf adımlar atan, kaynaklarını etki yaratmak için kullanmayan sorumlu bir tedarikçi olması gerekiyor"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, ABD ve Rusya'nın yalnızca birlikte çalışarak dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılayabileceğini savunarak, "Enerjinin bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiği konusunda ABD ile benzer fikirde olmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Novak, ABD Enerji Bakanı Rick Perry ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyi bir noktada olmadığına işaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna rağmen Rusya ve ABD’nin enerji alanında dünyanın lider ülkelerinden olduğunu belirten Novak, "Ülkelerimiz yalnızca birlikte çalışarak, dünyanın artan ihtiyacını karşılayabilir." diye konuştu.

Küresel enerji piyasalarında şeffaflığı ve tüketicilerin kendi arz kaynağını seçme özgürlüğünü desteklediklerini dile getiren Novak, "Enerjinin bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiği konusunda ABD ile benzer fikirde olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Perry de Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 Projesi'ne karşı olduklarını dile getirerek, "Kuzey Akım 2'ye karşıyız. Projenin, olumsuz bir durumda Avrupa'nın enerji güvenliğinde hassas bir nokta yaratacağını düşünüyoruz. Avrupa'nın da enerjide tek bir tedarikçiye bağımlı kalmamaya yönelik arzusunu anlıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya ile ABD’nin her konuda anlaşamadığına işaret eden Perry, "Ancak enerji güvenliğini ve istikrarını arttırmaya yönelik sorumluluklarımız ve fırsatlarımız var. Rusya’nın da enerji piyasasında şeffaf adımlar atan, kaynaklarını etki yaratmak için kullanmayan sorumlu bir tedarikçi olması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 Projesi'yle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

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