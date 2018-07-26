FİNANS

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

TURİZMDE 2015- 2016 kriz yıllarında Rus ve Alman pazarlarında ciddi düzeyde gerileyen kişibaşı gelir, 2018'de yükselişe geçti.

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE 2015- 2016 kriz yıllarında Rus ve Alman pazarlarında ciddi düzeyde gerileyen kişibaşı gelir, 2018'de yükselişe geçti. Ruslarda yüzde 24 artışla 300 doları bulan turizm geliri, Almanlarda yüzde 23 artışla 400'ün doların üstüne çıktı.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye turizminin 2015- 2016 dönemi krizini, hem turist sayısı hem de gelir açısından aştığını söyledi. Yalnız sayısal bazda ele alınsa dahi turizmdeki gelişmenin 2023 hedeflerine doğru moral verici olduğuna dikkat çeken Yağcı, "Çünkü 2018 yılı kesinleşen 3 aylık kişibaşı turizm geliri rakamları, toplamda düşük gibi görünse de pazarlar bazında çok önemli eğilimleri ortaya çıkardı" dedi.
RUSLAR 300 DOLARA YAKLAŞTI
Turizm gelirlerindeki artışla ilgili önemli pazarlardan örnekler veren Erkan Yağcı, en büyük pazarlardan Rusya'da, kişibaşı turizm geliri yüzde 24 artarken, krizdeki yüzde 18'lik daralmanın önemli oranda telafi edildiğini kaydetti. Yağcı, Rusların 320 dolardan 230 dolara inen kişibaşı gelirinin, 2018'de yeniden 300 dolara yaklaştığını dile getirdi.
Almanya pazarında krizde yüzde 13 azalan kişibaşı gelirin bu pazarın hızlı toplanmasıyla 2018'de yüzde 23 gelişerek yeniden 400 doların üzerine çıktığını aktaran Erkan Yağcı, “2018'de en ciddi gelişmeyi İngiltere'de yaşıyoruz. 3 yıllık kayıptan sonra 2018'de süratlenen pazarda kişibaşı gelir yüzde 100'den fazla yükselişle kriz öncesinin de üzerine çıktı. Diğer yandan Avrupa'daki diğer önemli pazarımız Hollanda da yüzde 50 dolayında gelişerek, gelirde kriz öncesi ortalamaları aşan bir eğilim gösteriyor" dedi.
KAYIP YÜZDE 2'YE İNDİ
Krizin yaşandığı iki yılda ülkenin elde ettiği kişibaşı gelirin yüzde 17 daraldığını hatırlatan AKTOB Başkanı, 2018'de zararın önemli oranda kapatıldığını, kaybın yüzde 2 dolayına indiğine dikkat çekti. 2018'de elde edilen toplam gelirin yüzde 65 artış gösterdiğini belirten Yağcı, "Gelirlerde 2016'da yüzde 22, 2017'de yüzde 1,7 gerileme yaşanmıştı. Özetle 2018, hem turist hem de gelir bakımından önemli bir toparlanma yılı oluyor. Kamu ve özel sektör olarak, 2017'de yaptığımız tespitlerde de artan turist sayısı ile beraber, gelirlerin yavaş yavaş artacağını, eğer yapısal adımları atabilirsek, bu gelişimin istikrara kavuşacağını söylemiştik. Şimdi sıra, o adımları atmaya gelmiştir" diye konuştu.

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Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldiRus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldiRus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

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