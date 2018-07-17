FİNANS

"Ruslar, Kuzey Akım 2 ile NATO'yu bölmek istiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Ed Hirs: - "Ruslar, Kuzey Akım 2 projesiyle NATO'yu bölmek istiyor. Almanya'nın daha ucuz doğalgaz uğruna NATO ve Batılı ülkelerle olan stratejik ittifakını tehlikeye atması Trump ve ABD açısından endişe verici" - "Ruslar için bu boru hattı ve doğalgaz, stratejik ve ekonomik bir silah. Rusya, Almanya'ya giden gazı kesip, tek bir kurşun bile atmadan Alman ekonomisini felce uğratabilir" - Enerji danışmanlık firması VEROCY'nin ortağı Cyril Widdershoven: - "Almanya'nın LNG piyasasına erişimi henüz yeterli seviyede gelişmedi. ABD'nin LNG ihracatı Avrupa'nın gaz ihtiyacının ancak küçük bir bölümünü karşılayabilir" - "Enerji arz güvenliği Avrupa için bir sorun olmaya devam ediyor. Kaynak çeşitlendirmesi ele alındığında, Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatının düşmesi gerek ancak bu giderek artıyor"

ÖVÜNÇ KUTLU - Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Ed Hirs, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyacak ve 2020'de faaliyete geçmesi planlanan Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesiyle Rusya'nın NATO'yu bölmek istediğini savundu.

Hirs, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde Kuzey Akım 2 projesini eleştirmesini ve Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığının giderek artmasını, AA muhabirine değerlendirdi.

Trump'ın, Rusya ile yürüttüğü doğalgaz ticareti nedeniyle Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olmakla suçlamasına değinen Hirs, "Ruslar, Kuzey Akım 2 projesiyle NATO'yu bölmek istiyor. Almanya'nın daha ucuz doğalgaz uğruna NATO ve Batılı ülkelerle olan stratejik ittifakını tehlikeye atması Trump ve ABD açısından endişe verici." ifadelerini kullandı.

Hirs, Ruslar için doğalgazın stratejik ve ekonomik bir silah olduğuna işaret ederek, Rusya'nın Almanya'ya giden gazı kesip, Alman ekonomisini felce uğratabileceğini söyledi.

Trump'ın Kuzey Akım 2 projesine yönelik eleştirel yaklaşımının ABD Hükümeti ve Kongresinde birçok kişi tarafından paylaşıldığını kaydeden Hirs, ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den kongre üyelerinin de Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığından endişe duyduğunu aktardı.

Hirs, Kuzey Akım 2 projesinin Rusya'ya Almanya karşısında büyük bir koz verdiğinin altını çizerek, "Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Söz konusu durumun yeniden yaşanması veya Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırması durumunda Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığı nedeniyle yanıt veremeyeceğini düşünüyorum. Almanya, NATO yerine öncelikle kendi enerji güvenliğini düşünecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Almanlar çok büyük risk alıyor"

Hirs, doğalgaz için yapılan uzun dönemli anlaşmalarda Ruslar için önemli olanın ekonomik kazanç olduğunu savundu.

Rusya'nın petrol, doğalgaz ve ekonomi alanlarında yapılan anlaşmaları geçmişte tek taraflı yürürlükten kaldırdığını ifade eden Hirs, "Almanya'nın enerji arzını çeşitlendirmesi gerekiyor ancak bu konuda stratejik düşünmüyor. Rusya'ya enerji bağımlılığını artıran Almanya çok büyük ekonomik ve stratejik risk alıyor." dedi.

Hirs, Rusya ile NATO arasındaki olası bir krizde Almanların Rusları savunabileceğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlü olduğunu vurguladı.

- "Rusya ile ilişkiler Almanlar için her zaman önemli"

Hollanda'daki enerji danışmanlık firması VEROCY'nin ortağı Cyril Widdershoven da Rusya ile iyi ilişkilerin Almanlar için her zaman önemli olduğunu söyledi.

Widdershoven, Soğuk Savaş döneminde Almanya'nın Sovyetler Birliği'nden gelen doğalgaza bağımlı olduğunu hatırlatarak, "İş dünyasında Alman-Rus ortaklığı çok yüksek seviyelerde. Alman iş adamları lobicilik girişimlerinde oldukça etkili." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Berlin'de büyüdüğüne, ileri derecede Rusça konuştuğuna ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri olduğuna işaret eden Widdershoven, ikilinin yaklaşık 15 yıldır birbirini tanıdığını ve Putin'in Merkel'den saygıyla bahsettiğini kaydetti.

- "Enerji arz güvenliği Avrupa için sorun"

Widdershoven, Trump'ın Kuzey Akım 2 projesini sadece stratejik güvenlik açısından eleştirmediğini, aynı zamanda ABD'nin Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatını artırmak istediğini ifade etti.

Rusya'nın Almanya'ya boru hattıyla sattığı doğalgazın şu anda LNG'ye göre daha ucuz olduğunu vurgulayan Widdershoven, "Almanya'nın LNG piyasasına erişimi henüz yeterli seviyede gelişmedi. ABD'nin LNG ihracatı Avrupa'nın gaz ihtiyacının ancak küçük bir bölümünü karşılayabilir." dedi.

Widdershoven, Avrupa Birliği'nin (AB) arz çeşitlendirmesini desteklemesine rağmen Rus doğalgazına olan bağımlılığının sürdüğünü vurgulayarak, "Enerji arz güvenliği Avrupa için bir sorun olmaya devam ediyor. Kaynak çeşitlendirmesi ele alındığında, Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatının düşmesi gerek ancak bu giderek artıyor." diye konuştu.

- Sadece yüzde 10'u Avrupa'ya ihraç edildi

Avrupa'ya daha çok LNG ihracatı gerçekleştirerek Almanya ve AB'nin Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığını azaltmayı isteyen ABD'nin şu anda sadece bir LNG ihraç tesisi bulunuyor.

AA muhabirinin ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonundan (FERC) derlediği bilgilere göre, ülkede onay alan toplam 9 LNG ihraç terminali projesinin 5'i yapım aşamasında bulunuyor. Farklı 13 proje ise hala FERC'ten onay beklerken, söz konusu projelerin 2019'dan itibaren sırayla faaliyete geçmesi öngörülüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'nin LNG ihracatı geçen yıl toplam 20 milyar metreküp olurken, bunun sadece 2 milyar metreküpü (yüzde 10'u) Avrupa'ya ihraç edildi.

Rusya'dan Almanya'nın kuzeyine doğalgaz götürecek Kuzey Akım 2 projesiyle yılda ortalama 55 milyar metreküp gaz taşınması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump almanya doğalgaz Kuzey Akım 2 NATO rusya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)

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