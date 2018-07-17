"Ruslar, Kuzey Akım 2 ile NATO'yu bölmek istiyor"

Trump'ın Kuzey Akım 2 projesine yönelik eleştirel yaklaşımının ABD Hükümeti ve Kongresinde birçok kişi tarafından paylaşıldığını kaydeden Hirs, ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den kongre üyelerinin de Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığından endişe duyduğunu aktardı.

Hirs, Ruslar için doğalgazın stratejik ve ekonomik bir silah olduğuna işaret ederek, Rusya'nın Almanya'ya giden gazı kesip, Alman ekonomisini felce uğratabileceğini söyledi.

Trump'ın, Rusya ile yürüttüğü doğalgaz ticareti nedeniyle Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olmakla suçlamasına değinen Hirs, "Ruslar, Kuzey Akım 2 projesiyle NATO'yu bölmek istiyor. Almanya'nın daha ucuz doğalgaz uğruna NATO ve Batılı ülkelerle olan stratejik ittifakını tehlikeye atması Trump ve ABD açısından endişe verici." ifadelerini kullandı.

Hirs, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde Kuzey Akım 2 projesini eleştirmesini ve Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığının giderek artmasını, AA muhabirine değerlendirdi.

Hirs, Kuzey Akım 2 projesinin Rusya'ya Almanya karşısında büyük bir koz verdiğinin altını çizerek, "Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Söz konusu durumun yeniden yaşanması veya Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırması durumunda Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığı nedeniyle yanıt veremeyeceğini düşünüyorum. Almanya, NATO yerine öncelikle kendi enerji güvenliğini düşünecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Almanlar çok büyük risk alıyor"

Hirs, doğalgaz için yapılan uzun dönemli anlaşmalarda Ruslar için önemli olanın ekonomik kazanç olduğunu savundu.

Rusya'nın petrol, doğalgaz ve ekonomi alanlarında yapılan anlaşmaları geçmişte tek taraflı yürürlükten kaldırdığını ifade eden Hirs, "Almanya'nın enerji arzını çeşitlendirmesi gerekiyor ancak bu konuda stratejik düşünmüyor. Rusya'ya enerji bağımlılığını artıran Almanya çok büyük ekonomik ve stratejik risk alıyor." dedi.

Hirs, Rusya ile NATO arasındaki olası bir krizde Almanların Rusları savunabileceğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlü olduğunu vurguladı.