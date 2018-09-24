Ruslar Türk lezzetleriyle buluştu

GAZİANTEP (AA) - Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından Rusya’nın başkenti Moskova’da, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali'nin yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) bağlı Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından “Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi" kapsamında belirlenen beş hedef ülkeden birisi olan Rusya’nın başkenti Moskova’da 9 gün süren "Türk Lezzetleri Festivali" gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretmek, istihdamı artırmak ve ihracatı geliştirmek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirtti.