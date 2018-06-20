MOSKOVA (AA) – Rus halkının yarısından fazlasının Rusya’ya yönelik yaptırımlardan etkilenmediği bildirildi.

Rus kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM tarafından 2 bin kişiyle yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67’si Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle mali durumlarının etkilenmediğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 24’ü ise mali durumlarının yaptırımlar nedeniyle etkilendiğini belirtirken, bu oran, mali durumlarını düşük bir seviyede gören gruplar içerisinde yüzde 36’ya çıkıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Ruslar yaptırımların Rus ekonomisine fayda veya zarar sağladığı konusunda ise görüş ayrılığı içerisindeler. Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü Rus ekonomisinin yaptırımlardan fayda sağladığı görüşündeyken, yüzde 30’u yaptırımların zararlı olduğunu, yüzde 20’si ise Rus ekonomi politikasının yaptırımlardan etkilenmediğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü Rusya’nın Batılı ülkelere yönelik “taviz vermeyen sert politikasını” desteklerken, Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelerin daha fazla zarar gördüğünü belirtenlerin oranı yüzde 78 seviyesinde.