FİNANS

Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil amaçlı geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

TÜRSAB raporuna göre, geçen yıl Türkiye'ye gelen Rus turistlerin yüzde 74,6'sı paket turlarla, yüzde 25,4'ü ise bireysel olarak gelirken, Rus turistlerin yüzde 91,5'inin Türkiye'ye tatil amacıyla geldiği belirlendi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Rusya Turizm Pazar Raporu'na göre, geçen yıl Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil amaçlı geldi.

Rapor, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda (MITT) açıklandı. Küçük bir kitapçık haline getirilen rapor, fuarda TÜRSAB standını ziyaret edenlerle de paylaşıldı.

Rapora göre, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle 2015 ve 2016’da daralan Rus ekonomisi, 2017 ve 2018'de yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Ekonomik toparlanmayla birlikte geçen yılın 9 aylık döneminde yurt dışına seyahat eden Rusların sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 32 milyon 910 bine yükseldi.

Türkiye, Ruslar için en önemli tatil noktası olma özelliğini 2018'de de sürdürdü. Geçen yıl Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı, tarihin en yüksek seviyesi olan 5 milyon 964 bin 613'e ulaştı.

- Rus turistlerin gözdesi Antalya ve İstanbul

Rapora göre, Rusların Türkiye'de en çok ziyaret ettiği illerin başında Antalya ve İstanbul geliyor.

Antalya Havalimanı verilerine göre, 2018'de Türkiye'ye gelen Rusların 4 milyon 651 bin 709'u Antalya'yı tercih etti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, söz konusu dönemde İstanbul'u ziyaret eden Rus ziyaretçi sayısı ise 618 bin 511 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rus vatandaşları, geçen yıl Türkiye'de ortalama 8,4 gece kaldı.

Öte yandan, Rus turist sayısı bakımından tarihin en yüksek seviyesine çıkılmasına karşın Türkiye’ye gelen misafirlerin kişi başı ortalama harcaması geçen yıllara göre düşük oldu.

TÜİK verilerine göre, 2013'te Türkiye'de kişi başı ortalama 800 dolar olan Rus turistlerin harcamaları, sonraki yıllarda önemli miktarda düşüş gösterdi ve 2018 itibarıyla 607 dolar seviyesine geriledi.

Rapora göre, geçen yıl Türkiye'ye gelen Rus turistlerin yüzde 74,6'sı paket turlarla, yüzde 25,4'ü ise bireysel olarak geldi. Rus turistlerin yüzde 91,5'inin Türkiye'ye tatil amacıyla geldiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya istanbul rusya turizm TÜRSAB

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