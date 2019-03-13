Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil amaçlı geliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Rusya Turizm Pazar Raporu'na göre, geçen yıl Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil amaçlı geldi.

Rapor, Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda (MITT) açıklandı. Küçük bir kitapçık haline getirilen rapor, fuarda TÜRSAB standını ziyaret edenlerle de paylaşıldı.

Rapora göre, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle 2015 ve 2016’da daralan Rus ekonomisi, 2017 ve 2018'de yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Ekonomik toparlanmayla birlikte geçen yılın 9 aylık döneminde yurt dışına seyahat eden Rusların sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 32 milyon 910 bine yükseldi.

Türkiye, Ruslar için en önemli tatil noktası olma özelliğini 2018'de de sürdürdü. Geçen yıl Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı, tarihin en yüksek seviyesi olan 5 milyon 964 bin 613'e ulaştı.

- Rus turistlerin gözdesi Antalya ve İstanbul

Rapora göre, Rusların Türkiye'de en çok ziyaret ettiği illerin başında Antalya ve İstanbul geliyor.