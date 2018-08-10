Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, ABD'nin yeni yaptırımlarına ilişkin, "Eğer bankacılık faaliyetlerine veya döviz hareketlerine engellemeler getirilirse bunu, ekonomik bir savaş ilanı olarak değerlendireceğiz. ABD'nin bu adımına mevcut tüm ekonomik ve siyasi adımlarla karşılık verilmelidir." dedi.

Medvedev, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin, iddia edilen siyasi gerekçelerin aksine, Rusya’nın ekonomik gücünü sınırlamak için yaptırım kozunu kullandığını söyledi.

Rusya’nın asırlardır yaptırım baskısıyla mücadele ettiğini belirten Medvedev, “Bu neden yapılıyor? Rusya’nın uluslararası arenada güçlü bir rakip olmasının önüne geçmek için...” ifadelerini kullandı.

ABD’nin gelecekte uygulamaya koyması gündemde olan yeni yaptırımlarına ilişkin de eleştirilerde bulunan Medvedev, “Eğer bankacılık faaliyetlerine veya döviz hareketlerine engellemeler getirilirse bunu, ekonomik bir savaş ilanı olarak değerlendireceğiz. ABD’nin bu adımına mevcut tüm ekonomik ve siyasi adımlarla karşılık verilmelidir.” dedi.