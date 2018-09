Rusya, başarılı Türk kobilerini bekliyor

Luzgin, anlaşma yapacakları firmaların projelerini başarılı şekilde sürdürdüklerini dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Mobilya ve ağaç işlemede uzman bir şirket ile de görüşüyoruz. Büyük projeler çok önemli. Akkuyu Nükleer enerji santrali gibi büyük projelerimiz var. Bu iki ülke içinde önemli ve stratejik. Kobilerin de bu ekonomi ilişkilerinin gelişmesinde büyük payı var. Biz burada kobiler için, onların yolunu açmak için varız. Umarız çok yakın zamanda Türkiye’nin başarılı kobileri bizim bölgede de çalışmaya başlarlar."

'ŞARTLARI DİKKATE ALARAK ET ÜRÜNLERİNDE DE TÜRKİYE’DE OLMAK İSTİYORUZ'

Andrei Luzgin, et ve et ürünlerinde Türkiye şartlarını dikkate alarak Türkiye’de mevcut olmak istediklerini belirtti. Luzgin, "Sadece domates değil diğer tarım ürünlerinin de 12 ay bizim vatandaşlarımızın masasında olması için ithal etmek zorundayız. Bu ithalata da tabii ki devam edeceğiz. Bunun önünde hiçbir engel olmaması lazım. Çünkü rekabet vatandaşa yarıyor. Ne kadar fazla ülkeden ürün gelirse rekabet de, fiyat politikaları da başarılı olur. Dolayısıyla biz bu engeli istemiyoruz. Buğday ve özellikle ham ayçiçek yağını Türkiye büyük miktarlarda Rusya’dan satın alıyor. Burada da engel olsun istemiyoruz. Engele karşıyız çünkü her iki taraf da bundan zarar görür. Et ve et ürünlerine gelince Türkiye şartlarını dikkate alarak biz et ürünlerinde Türkiye’de mevcut olmak istiyoruz. Son 5 yılda hükümetin aldığı kararlarla et sanayi, beyaz et de dahil çok fazla üretiliyor ve çok kaliteli bir piyasaya et sürülüyor. Lojistiği de göz önünde bulundurursak rahat bir lojistiğimiz var. Türkiye’de bizim ürünlerin de olmasını çok isteriz" ifadelerini kullandı.