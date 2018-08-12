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Rusya dolar yerine diğer para birimlerinin kullanımını artıracak

FİNANS HABERLERİ  | 12.08.2018 20:40 | Son Güncelleme

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov: - "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız" - "Petrol ticaretinde ise yerel paralara geçilme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD’nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek”

MOSKOVA (AA) – Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD dolarının uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek “ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız." dedi.

Siluanov, Rus televizyon kanalı Rossiya 1’e verdiği mülakatta, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları nedeniyle dolar kullanımını azaltacaklarını belirtti.

Yaptırımlar doğrultusunda ABD varlıklarına yönelik yatırımları azalttıklarına işaret eden Siluanov, “ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de avro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız. ABD doları uluslararası ticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldi.” diye konuştu.

Rusya’daki Amerikan şirketlere ise yaptırım uygulamayı planlamadıklarını söyleyen Siluanov, “Çünkü bu şirketler Rusya vatandaşlarını istihdam ediyorlar. Petrol ticaretinde ise yerel paralara geçme ihtimalini değerlendiriyoruz. ABD’nin yaptırımları Amerikalılara geri tepecek.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD’nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek “ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz.” demişti.

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