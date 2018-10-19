Rusya Ekonomi ve Sanayi İş Birliği Toplantısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, "2017 yılında Afyonkarahisar'dan Rusya'ya 1 milyon 801 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu ihracatımızın 970 bin doları demir ve demir dışı metaller, 360 bin doları doğal taş, 272 bin doları ise sebze meyve ürünleridir. 2018 yılı 9 aylık ihracatımız ise 3 milyon doları geçmiştir." dedi. Serteser, ATSO toplantı salonunda düzenlenen Rusya Ekonomi ve Sanayi İş Birliği toplantısında, Türkiye ile Rusya arasında son zamanda gelişen ilişkilerin, dünyadaki tek kutupluluğun yerine çok kutuplu dünya söylemini pekiştirmeye başladığını söyledi. İki ülkenin birlikte birçok projeye imza atacağına inandığını dile getiren Serteser, toplantıda Türkiye ve Rusya arasında yeni yatırım imkanlarının masaya yatırılacağını belirtti. - Mermer ve yumurta ihracatı öne çıkıyor Serteser, ilden yurt dışına ihraç edilen ürünlere dikkati çekerek, şöyle konuştu: "2017 yılında 115 ülke ile dünyanın birçok yerine ihraç edilen Afyon mermeri, ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 2017 yılında ülkemizin gerçekleştirdiği 2 milyar 49 milyon dolarlık doğal taş ihracatının yaklaşık yüzde 10'unda, yani 185 milyon dolarında Afyonkarahisar imzası bulunuyor. Afyonkarahisar'ın ekonomisine soluk veren bir diğer alan ise yumurtacılık sektörüdür. 20 milyona yakın tavuk ve günde yaklaşık 16 milyon yumurta üretimi ile merkez konumda olan ilimiz, sektörün borsası durumundadır. 2017 yılında 73 milyon dolar ile ilimizde mermerden sonra en fazla ihracatı gerçekleştirilen sektör yumurtacılıktır. Bu rakam ülkemizin toplam yumurta ihracatının yüzde 30'unu oluşturmaktadır."

Kentin, haşhaş, et ve süt ürünleri üretiminde de önde gelen iller arasında olduğunu vurgulayan Serteser, 2010 yılında 1 milyon 720 bin dolar olan şeker ve şekerleme sektörü ihracatının da 2017'de 7 milyon doları bulduğunu hatırlattı. Serteser, Afyonkarahisar’dan ürün ihraç edilen ülkeler arasında Rusya'nın önemli bir yerinin olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "2017 yılında Afyonkarahisar'dan Rusya'ya 1 milyon 801 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu ihracatımızın 970 bin doları demir ve demir dışı metaller, 360 bin doları doğal taş, 272 bin doları ise sebze meyve ürünleridir. 2018 yılı 9 aylık ihracatımız ise 3 milyon doları geçmiştir. Önümüzdeki aylarda Rus tur operatörlerini Afyonkarahisar'a davet edeceğiz. Termal ve sağlık turizmi alanında da Rus turistleri Afyonkarahisar'da ağırlamak istiyoruz." - "Fuar ve tanıtım organizasyonlarına önem verilmeli" Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin ise iki ülkenin geçmişte yaşanan her türlü zorluğa rağmen iş birliğini geliştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: