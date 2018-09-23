FİNANS

"Rusya Kuzey Akım 2'yi tek başına inşa edebilir"

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "ABD yaptırım uygularsa Kuzey Akım 2 projesini Rusya tek başına inşa edebilir. Ancak böyle bir holiganlığın (ABD yaptırımı) yaşanmayacağını umuyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin yaptırım uygulaması halinde Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini Rusya’nın tek başına inşa edebileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskva’da, ABD’nin yaptırım uygulaması halinde, Kuzey Akım 2 projesini Rusya’nın tek başına finanse edeceğine yönelik Alman medyasında yer alan iddiaları gazetecilere değerlendirdi.

Rusya’nın projeyi tek başına gerçekleştirecek imkana sahip olduğunu ifade eden Peskov, "ABD yaptırım uygularsa projeyi Rusya tek başına inşa edebilir. Ancak böyle bir holiganlığın (ABD yaptırımı) yaşanmayacağını umuyoruz." dedi.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’da dün yayınlanan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’nin Kuzey Akım 2 yönelik yaptırım uygulaması halinde projeyi Rusya’nın tek başına tamamlayacağına dair Almanya Başbakanı Angela Merkel’e söz verdiği iddia edilmişti.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Washington’un, projede yer alan şirketlere yaptırım uygulamayı planlamadığını söylemişti.

PARTNERİnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...İnanılmaz buluş! 3 bin yıl öncesinin modası...
Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibiÇandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi
Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşunHisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd almanya doğalgaz enerji Kuzey Akım 2 rusya

En Çok Okunan Haberler

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)

YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi

Çandır: Tavşan yüreği zeytinyağı ilaç gibi

Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

Hisarcıklıoğlu: Bırakın siyaseti, futbolu 'nasıl para kazanacağız' onu konuşun

Ford F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldı

Ford F-MAX Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü aldı

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

130 milyon euro yatırımla ikinci MDF fabrikası

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.