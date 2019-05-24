FİNANS

Rusya MB altına dayalı kripto para önerisini inceleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, uluslararası ödemelerde kullanmak üzere, "altına dayalı" bir kripto para çıkarmayı inceleyeceklerini söyledi.

Erkan Öz / İstanbul, 24 Mayıs (DHA) - Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, uluslararası ödemelerde kullanmak üzere, "altına dayalı" bir kripto para çıkarmayı inceleyeceklerini söyledi.
coindesk'in, ülkenin resmi haber ajansı TASS’a dayandırdığı haberine göre Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da konuşan Nabiullina, "Karşılıklı ödemeler için elbette altına dayalı kripto para teklifinizi inceleyeceğiz; ancak, benim görüşüme göre uluslararası ödemeleri milli para birimleri ile gerçekleştirmek daha önemli" dedi.
Nabiullina kripto paraların ulusal para sistemine dahil edilmesine ise karşı olduklarını belirtti.
Kripto paralar özellikle ABD’nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya olan ülkeler için uluslararası ticareti sürdürebilecekleri bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.
Rusya ve İran daha önce kripto paraları kullanarak kendi aralarında parasal işlemler yapmayı düşündüklerini açıklamışlardı. Sürecin ardından İran altına dayalı bir kripto para çıkarmıştı. Venezuela ise aynı amaçla kendi petrol rezervlerine dayanan Petro isimli bir başka kripto parayı piyasaya sürmüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, geçen Şubat ayında yine yaptırımları aşmak amacıyla ülkesinin milli para birimi rubleye dayanan bir kripto para çalışması başlatılması yönünde talimat vermişti.
Öte yandan Avrupa Birliği’ne alternatif olarak düşünülen Avrasya Ekonomik Birliği de kripto paralara ve blockchain teknolojisine olumlu yaklaşıyor.
Avrasya Ekonomik Komisyonu Makroekonomi ve Entegrasyondan Sorumlu Bakanı Tatyana Valovaya, kripto paralar ve dünyadaki uygulamaları hakkında üye ülkelere sunulmak üzere ayrıntılı bir rapor hazırladıklarını kaydetti.
Avrasya Ekonomik Birliği içersinde 2025 yılında ortak bir finansal piyasa kurulacağını hatırlatan Valovaya, "Eğer blokchain uygulamaları ve kriptoparalara yönelik eğilimler hız kazanırsa bunu dikkate almamız şart" dedi.

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