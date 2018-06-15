FİNANS

Rusya Merkez Bankası faiz değiştirmedi

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

Rusya Merkez Bankası, enflasyon riskinin devam etmesi nedeniyle faizi yüzde 7,25 seviyesinde tuttu

Rusya Merkez Bankası, yüzde 7,25 seviyesindeki politika faiz oranında değişiklik yapmadı.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, hükümetin, katma değer vergisini (KDV) yüzde 20’ye çıkarma kararı sonrası enflasyon riskinin artması nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

KDV’nin artması nedeniyle bu yıl ve 2019’da tüketici fiyatlarının etkilenmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 3,5 ila 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, dün yaptığı açıklamada, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla KDV oranını yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkaracaklarını duyurmuştu.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Antalya turizminde bir rekor dahaAntalya turizminde bir rekor daha
TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştıTIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enflasyon faiz merkez bankası rusya

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Otellerde bayram doluluğunda rekor kırılacak! Yüzde 95'e ulaştı

Binlerce üniversite iş imkanı!

Binlerce üniversite iş imkanı!

Emirates Havayolları, 74 bin lira maaşla Türkiye'de personel arıyor!

Emirates Havayolları, 74 bin lira maaşla Türkiye'de personel arıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde bir rekor daha

Antalya turizminde bir rekor daha

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

TIR sürücüleri kuyrukta bayramlaştı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

AVM'lerin bayramda tatil kararı iptal edildi

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Çinli iki havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.