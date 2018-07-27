Rusya Merkez Bankası, faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, enflasyon riskinin devam etmesi nedeniyle faizi yüzde 7,25 seviyesinde tuttu.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, hükümetin, KDV'yi yüzde 20’ye çıkarma kararı sonrası enflasyon riskinin artması ve öngörülemeyen bazı dış etkenler nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
KDV’nin artması nedeniyle bu yıl ve 2019’da tüketici fiyatlarının etkilenmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 3,5 ila 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Ekonomide yıl sonu büyüme tahminlerinin yüzde 1,5 ila 2 seviyesinde tutulduğu belirtilen açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası sayesinde ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 ila 0,2 ilave büyüme kaydettiği bildirildi.
Rus hükümeti, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla KDV oranını gelecek yıldan itibaren yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkaracaklarını duyurmuştu.
Ekmeğe gelen zamla ilgili son dakika gelişme!
Ocak ayında memurlar ne kadar zam alacak?
Dolar ne kadar? (27 Temmuz 2018)
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Ekmeğe yüzde 15 zam geldi
Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)
Rahip Brunson kararına piyasaların tepkisi
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Fiat Chrysler eski CEO'su Marchionne hayatını kaybetti
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile