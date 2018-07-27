Rusya Merkez Bankası, faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası, enflasyon riskinin devam etmesi nedeniyle faizi yüzde 7,25 seviyesinde tuttu.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, hükümetin, KDV'yi yüzde 20’ye çıkarma kararı sonrası enflasyon riskinin artması ve öngörülemeyen bazı dış etkenler nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

KDV’nin artması nedeniyle bu yıl ve 2019’da tüketici fiyatlarının etkilenmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 3,5 ila 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ekonomide yıl sonu büyüme tahminlerinin yüzde 1,5 ila 2 seviyesinde tutulduğu belirtilen açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası sayesinde ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,1 ila 0,2 ilave büyüme kaydettiği bildirildi.

Rus hükümeti, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla KDV oranını gelecek yıldan itibaren yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkaracaklarını duyurmuştu.

