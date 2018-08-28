Rusya ödemelerini ABD bankaları üzerinden yapmamanın yollarını arıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, finans ödemelerini ABD bankaları üzerinden yapmamak için yolların bulunması gerektiğini söyledi.
Ryabkov, “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Maalesef henüz dolar olmadan yaşamamız imkansız. ABD gerçekten bu konuda büyük bir güç ve özellikle finans ve ekonomi alanında onları göz ardı edemeyeceğimiz bir tavırdalar” dedi.
Ryabkov, tüm ülkelerin doların kilit rezerv dövizi olarak kullanılması konusunda zamanında endişe duymadıklarını ve ABD’nin herhangi bir nedenden bu durumu kötüye kullanabileceğini düşünmediklerini belirtti ve ekledi:
“Küresel dövizlerin çeşitlendirilmesi, ulusal dövizlerdeki ödemelerin genişletilmesi ve Amerika’nın bankalarındaki hesaplarına bağlı kalmayacağımız bir şemaya geçmemiz gerek.”
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