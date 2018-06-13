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Rusya OPEC anlaşmasındaki kotaların arttırılmasını istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

Rusya'nın, Viyana'da düzenlenecek OPEC zirvesinde petrol üretim anlaşması kapsamındaki üretim kotalarının arttırılmasını teklif edeceği öne sürüldü

MOSKOVA (AA) – Rusya’nın, bazı petrol üreticisi ülkeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında varılan üretim kısıntısı anlaşmasındaki üretim kotalarının arttırılmasını teklif edeceği iddia edildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Rus hükümetinden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya’nın, 23 Haziran’da Viyana’da petrol üretiminin ele alınacağı toplantıya ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdiği ifade edildi.

Rus yetkilinin, petrol piyasalarındaki dengenin olumlu bir düzeyde ilerlediğine işaret ettiği haberde, “Ancak Venezuela ve İran gibi bazı ülkelerde üretimin düşmeye devam etmesi halinde piyasaların aşırı ısınma riski var. Viyana’daki toplantıda üretim kotalarının arttırılmasını teklif edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Rusya, OPEC ile Ekim 2016'da varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği o tarihte 11,24 milyon varil olan günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya’nın OPEC anlaşmasında belirlenen kısıntılara uyum oranının nisanda yüzde 95,2'e ulaştığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
enerji OPEC petrol rusya

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