FİNANS

Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle petrol talebindeki artış bu yıl günlük 1 milyon varile gerileyebilir"

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle petrol talebi artışının bu yıl günlük 1 milyon varile gerileyebileceğini söyledi.

Novak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı konuşmada, küresel petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkelerin bu ay sonuna kadar toplanmasının beklendiğini hatırlatan Novak, "Son istişarelerimiz doğrultusunda, petrol politikamızın belirleneceği bu toplantının 2-4 Temmuz'da Viyana'da yapılması konusunda anlaşmak üzereyiz." dedi.

Novak, OPEC ile yürütülen iş birliği sayesinde piyasaların dengelendiğinin altını çizerek, "Ancak ticaret savaşlarına ilişkin her gün yeni haberler duyuyoruz, bu da piyasalarda tedirginlik yaratıyor." diye konuştu.

Öncü tahminlere göre, petrol talebinde bu yıl günlük 1,3 ila 1,4 milyon varillik artış beklendiğine işaret eden Novak, "ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı nedeniyle petrol talebindeki artış bu yıl günlük 1 milyon varile gerileyebilir ve bu ciddi bir belirsizlik unsuru." değerlendirmesinde bulundu.

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Novak OPEC petrol rusya

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