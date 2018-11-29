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Rusya petrol üretim kısıntısını değerlendiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında sağlanan uyum petrol piyasalarının yararınadır”

MOSKOVA (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretim kısıntısına yönelik henüz bir karar almadıklarını belirterek, “Şu anda durumu değerlendiriyoruz. Eğer kısıtlama olacaksa bu öncelikle gelecek yılın ilk ve ikinci çeyreklerini kapsayacaktır.” dedi.

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkeler arasında gelecek hafta Viyana’da yapılacak toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Viyana’daki toplantıda OPEC nezdinde uzlaşmaya varmayı umduklarını vurgulayan Novak, "OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasında sağlanan uyum petrol piyasalarının yararınadır." diye konuştu.

Rusya’nın toplantı öncesindeki pozisyonu için net bir karar alınmadığını belirten Novak, "Petrol üretim kısıntısına yönelik henüz bir karar almadık. Şu anda durumu değerlendiriyoruz. Eğer kısıtlama olacaksa bu öncelikle gelecek yılın ilk ve ikinci çeyreklerini kapsayacaktır." ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalarda petrol arz fazlasının oluştuğu endişesiyle petrol fiyatları son haftalarda düşüşe geçerken, Viyana’da yapılacak toplantıda OPEC ve bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında üretim kısıntısının istişare edilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Novak OPEC petrol rusya

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