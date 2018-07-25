FİNANS

Rusya petrol üretim tahminlerini yükseltti

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Bu yıl petrol üretim tahminimizi 3,5 milyon ton artırarak 551 milyon tona, gelecek yıl içinse 555 milyon tona yükselttik"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşmasında kotaların esnetilmesi nedeniyle petrol üretim tahminlerini bu yıl 3,5 milyon ton artırarak 551 milyon tona çıkardıklarını açıkladı.

Novak, gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ile devam eden üretim kısıntısı anlaşmasında üretim kotalarının artırılması nedeniyle 2018 ve 2019 için petrol üretim tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi.

Rusya’nın petrol üretimini kademeli bir şekilde artıracağına işaret eden Novak, “Bu yıl petrol üretim tahminimizi 3,5 milyon ton artırarak 551 milyon tona, gelecek yıl içinse 555 milyon tona yükselttik. Ancak bunlar öncü tahminler, petrol piyasalarındaki gelişmeler doğrultusunda söz konusu miktarlarda değişiklik olabilir.” dedi.

OPEC üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmış, bu çerçevede Rusya'nın güncellenen kota kapsamında üretimini günlük 200 bin varil yükseltmesi öngörülmüştü.

Bu arada, Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından dün açıklanan veriler, mayısta günlük ortalama 10,6 milyon varil petrol üreten Rusya’nın, aynı dönemde günlük ortalama 9,99 milyon varilde kalan Suudi Arabistan'ı geride bıraktığını ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Novak OPEC petrol rusya

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