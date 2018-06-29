Rusya petrol üretimini artırıyor

MOSKOVA (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan anlaşma kapsamında, Rus şirketlerinin petrol üretimlerini temmuz ayında günlük 200 bin varil düzeyinde artıracağını söyledi.

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşma kapsamında Rus şirketlerin petrol üretimlerinin artırılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Rus şirketlerinin petrol üretimlerindeki artışın, OPEC ile varılan önceki anlaşmadaki düşüş hacmiyle orantılı olacağına işaret eden Novak, “Temmuz ayı itibarıyla Rus şirketlerinin petrol üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde artırılmasını planlıyoruz.” dedi.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih de geçen hafta Viyana’da düzenlenen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkelerin petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Rusya, OPEC ile 2016'da varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği, söz konusu dönemde 11,24 milyon varil olan günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti.

