FİNANS

Rusya petrol üretimini azaltacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Tahminlerimize göre üretimimizi Ekim 2018 seviyesine kıyasla günlük 50 ila 60 bin varil arasında düşürme yolunda ilerliyoruz"

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında alınan kısıntı kararı kapsamında ocak ayında petrol üretimlerini kademeli bir şekilde azaltacaklarını belirterek, "Tahminlerimize göre üretimimizi Ekim 2018 seviyesine kıyasla günlük 50 ila 60 bin varil arasında düşürme yolunda ilerliyoruz." dedi.

Novak, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, OPEC ve üretici ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının ardından Rusya'nın da petrol üretimini kademeli bir şekilde düşüreceğini söyledi.

Gelecek ay yapılacak üretim kısıntısının iklim ve teknik imkanlara bağlı olacağını belirten Novak, "Şirketlerden tekliflerini alacağız. Tahminlerimize göre üretimimizi Ekim 2018 seviyesine kıyasla günlük 50 ila 60 bin varil arasında düşürme yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 5. OPEC ve OPEC dışı toplantısında, petrol üretiminin günlük 1,2 milyon varil düzeyinde azaltılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Rusya da anlaşma kapsamında üretimini günlük 228 bin varil düşüreceğini taahhüt etmişti.

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Novak OPEC petrol rusya

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