Rusya: Suriyeli siviller için riskleri en aza indirmeye çalışıyoruz

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Eylül (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın, Suriye'de terörle mücadelede sivil halk için riskleri en aza indirmeye çalıştığını vurguladı.

Ryabkov, "Sivil halk için muhtemel riskleri en aza indirmeye çalışarak, çok dikkatli olarak hareket ediyoruz" dedi.

Batılı ortakların, İdlib'deki teröristler ortadan kaldırılmadan, Suriye'deki durumun normalleşmeyeceğini farkında olduğuna da dikkat çeken Ryabkov, "Batılı meslektaşlarımız, Suriye'nin bu bölgesini (İdlib) terörist gruplardan kurtarmanın mümkün olmadığını biliyorlar" dedi ve ekledi:

"Onlar (Batı), Suriye'de normalleşme olmaksızın, işlerin iyi gitmeyeceğini gayet iyi anlıyorlar. Bu terörist kuşatmanın korunmasının her zaman, tasfiye edilmemesi halinde kimyasal silahların kullanılma tehlikesi de dahil olmak üzere, yeni tehditler ile karşı karşıya kalacağını iyi biliyorlar."

