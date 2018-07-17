Rusya, Ukrayna ile transit sözleşmesini uzatmaya hazır

BERLİN (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen doğalgazla ilgili mevcut sözleşmeyi uzatmaya hazır olduklarını söyledi.

Novak, Berlin’de Avrupa Komisyonu Enerjiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üçlü görüşmelerde Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen Rus gazına ilişkin son gelişmelerin ele alındığını belirten Novak, “İstişarelerimizi yapıcı ve sakin bir yaklaşımla gerçekleştirdik. Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevk edilen doğalgazla ilgili mevcut sözleşmeyi uzatmaya veya yeni bir sözleşme için müzakerelere başlamaya hazırız.” dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom ile Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz arasındaki dava süreçlerine de değinen Novak, “Görüşmelerimizde bu konu da gündeme geldi. Gazprom ve Naftogaz arasında yaşanan tahkim süreci ve sonrasında bazı varlıklara el konulmasına yönelik yaşananlarla ilgili dostane çözüme ulaşılması ihtimali mevcut.” diye konuştu.