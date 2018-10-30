FİNANS

Rusya WTO'da yeniden çelik heyeti oluşturulmasını isteyecek

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Rusya, Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO), ABD ile çelik ve alüminyum anlaşmazlığı ile ilgili Kasım ayında yeniden bir yargılama heyeti oluşturulmasını isteyeceğini açıkladı.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ekim (DHA) - Rusya, Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO), ABD ile çelik ve alüminyum anlaşmazlığı ile ilgili Kasım ayında yeniden bir yargılama heyeti oluşturulmasını isteyeceğini açıkladı.
Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD'nin planı yeniden engelleme hakkı olmayacağını ve heyetin otomatik olarak oluşturulacağı belirtildi.

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