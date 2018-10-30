Rusya WTO'da yeniden çelik heyeti oluşturulmasını isteyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ekim (DHA) - Rusya, Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO), ABD ile çelik ve alüminyum anlaşmazlığı ile ilgili Kasım ayında yeniden bir yargılama heyeti oluşturulmasını isteyeceğini açıkladı.

Rusya Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD'nin planı yeniden engelleme hakkı olmayacağını ve heyetin otomatik olarak oluşturulacağı belirtildi.

