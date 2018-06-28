FİNANS

Rusya'da ekonomik büyüme aşağı yönlü revize edildi

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2018 için ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,9’a indirdi

MOSKOVA (AA) – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülkenin 2018 için ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek, yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine ilişkin güncellenen yeni makroekonomik tahminlerin hükümete sunulduğu bilgisine yer verildi.

Güncellenen tahminlere göre, 2018 için Rus ekonomisine ilişkin büyüme tahminin yüzde 2,1’den yüzde 1,9’a düşürüldüğü belirtilen açıklamada, büyüme tahmininin 2019 için de yüzde 2,2’den yüzde 1,4’e çekildiği kaydedildi.

Enflasyona ilişkin tahmin ise 2018 için yüzde 2,8’den yüzde 2,9 ila 3,1’e yükseltilirken, gelecek yıl için enflasyon tahmini de yüzde 4’ten yüzde 4,3’e yükseltildi.

Ülkedeki katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkartılması nedeniyle, enflasyonda 1,2 puanlık ilave artış yaşanmasının beklendiğine işaret eden açıklamada, reel gelirlerin bu yıl yüzde 6,3 artacağına yönelik tahminde ise değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Rusya’da hükümet, bütçe üzerindeki baskının hafifletilmesi amacıyla, gelecek yıldan itibaren 2024’e kadar KDV oranını yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkartacak. Artacak KDV oranıyla gelecek 6 yıl içerisinde 2 trilyon rublelik (yaklaşık 32 milyar dolar) ilave gelir sağlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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