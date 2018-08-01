Rusya'da imalat PMI düşüşte

Rusya’da imalat sanayi PMI, temmuzda bir önceki aya göre 1,4 puan gerileyerek 48,1 puana düştü.
Ekonomi araştırma kuruluşu Markit, Rusya’da haziranda 49,5 seviyesinde olan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI), geçen ay 48,1 puana düştüğünü bildirdi.
Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Veriler, Rusya’da imalat sektöründeki gerilemenin devam ettiğini gösteriyor. Ülkedeki imalat sanayi Nisan 2016’dan beri gösterdiği yükselişe rağmen üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle 2 ay üst üste geriledi." ifadelerini kullandı.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 gerilemişti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, ülkede sanayi üretiminin bu yıl yüzde 2,5 büyümesi beklenirken, gelecek yıl sanayi üretimindeki büyümenin yüzde 2,1'e gerilemesi öngörülüyor.
Rusya'nın sanayi üretimi, geçen yıl yüzde 2,1 oranında büyümüştü.
Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (1 Ağustos 2018)
Elektrik ve doğalgaza büyük zam! Elektrik ve doğalgaz fiyatları 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 9 arttı
Garaj Sepeti Araba.com'u bünyesine kattı
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)
MTV ödemesi için yarın son gün! MTV ödemesi nasıl yapılır?
Danıştay'dan milyonlarca banka müşterisini ilgilendiren 'hesap işletim ücreti' kararı
İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı
Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum