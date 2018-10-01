Rusya'da imalat sanayi PMI yükseldi

Rusya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 50 puana çıktı.
Ekonomi araştırma kuruluşu Markit, Rusya'da ağustosta 48,9 seviyesinde olan imalat sanayi PMI'nın, geçen ay 50 puana çıktığını duyurdu.
Markit Ekonomisti Sian Jones, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya’da imalat sektörü, 4 aylık daralmanın ardından yükselişe geçti. Kırılgan talep koşullarına karşın üretim ve yeni siparişler tekrar artış bölgesine girdi. Ancak yurt dışı ve yurt içi talep koşullarının rubledeki zayıflamadan kaynaklandığı bildiriliyor." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artmıştı.
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