Rusya'da perakende ticaret hacmi yükseliyor

Rusya’da perakende ticaret hacmi, Ocak-Ağustos 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 20 trilyon rubleye yükseldi.
Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede perakende ticaret hacmi, ağustosta 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artarak 2,75 trilyon rubleye çıktı.
Ülkenin perakende ticaret hacmi, yılın 8 ayında ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 20 trilyon rubleye (yaklaşık 299,7 milyar dolar) yükseldi.
Perakende ticaret hacminde gıda, içecek ve tütün mamulleri yüzde 47,4’lük paya sahip oldu.
Rusya’da perakende ticaret hacmi, 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,2 artarak 29,8 trilyon rubleye çıkmıştı.
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