Rusya'da sanayi üretimi düşüşte

Rusya'da sanayi üretimi haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 2,2 artarken, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 2,2 arttı. Rusya'nın sanayi üretimi haziran ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 geriledi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre ülkede sanayi üretiminin bu yıl yüzde 2,5 oranında büyümesi beklenirken, gelecek yıl sanayi üretimindeki büyümenin yüzde 2,1'e gerilemesi öngörülüyor.

Rusya'nın sanayi üretimi geçen yıl yüzde 2,1 oranında büyümüştü.

