FİNANS

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

Rusya’nın en büyük gıda fuarı WorldFood Moskow 2019 ‘Milli Katılım Fuarı’na (WFM), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 30 firma ile çıkarma yapacak.

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

İSTANBUL,(DHA) - Rusya’nın en büyük gıda fuarı WorldFood Moskow 2019 ‘Milli Katılım Fuarı’na (WFM), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 30 firma ile çıkarma yapacak.

Dünyanın önde gelen gıda fuarlarından "Gıda ve İçecek Ürünleri Milli Katılım Fuarı - WorldFood Moskow" bu yıl 24-27 Eylül’de 28’inci kez kapılarını açacak. 98 ülkeden 3 bin 379 ziyaretçinin katılım sağlanması beklenen ve Rusya’da düzenlenecek fuara Türk firmaları bir kez daha milli katılım gerçekleştirecek.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ne (İHBİR) üyesi 30 firmanın katılacağı fuarda ticari ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Fuarda katılımcılar son trendleri yerinde görerek önemli alıcılarla birebir görüşme imkanına da sahip olacaklar.

HALUK OKUTUR: MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI ÖNEMLİ

Milli katılım organizasyonları ve info standlarla yer alınan birçok uluslararası fuara katılım sağlanması gerektiğine dikkat çeken İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, yıl boyunca çeşitli ülkelerden alım heyeti organizasyonları düzenlemeye ve milli katılım fuarlarına katılmaya devam edeceklerini açıklayarak şunları ekledi:

“Alım heyeti programlarını düzenlemeye devam edeceğiz, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıtıyoruz, satmaya çalışıyoruz. Alım heyetlerinde de hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yapılan ikili anlaşmalar neticesinde İHBİR olarak, ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.”

12 ana sektörde ve 12 ayrı yiyecek endüstrisinin temsil edildiği WFM 2019 heyecanla kapılarını açacağı günü bekliyor.

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

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