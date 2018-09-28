FİNANS

Rusya'dan narenciye ve nar için yoğun talep

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak: - "Rusya'dan narenciye ve nar için yoğun talep alıyoruz. 2018 yılının kalan diliminde narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle Rusya'ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'dan narenciye ve nar için yoğun talep geldiğini belirterek, yılın kalan kısmında narenciye, nar ve diğer ürünlerle Rusya'ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı beklediklerini ifade etti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamada, Egeli ihracatçıların, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen World Food Moscow 2018 fuarına 22 metrekarelik stantla katıldıkları bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uçak, narenciye ihracatının başlamak üzere olduğunu, Rusya'dan narenciye ve nar için yoğun talep aldıklarını belirtti.

Türkiye'den Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının bu yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 41'lik artışla 410 milyon doların üzerine çıktığını aktaran Uçak, "Nektarin, kiraz, şeftali, çekirdeksiz sultani üzüm, domates, limon, kayısı, elma, çilek Rusya'ya ihracatta öne çıkan ürünlerimiz oldu. 2018 yılının kalan diliminde narenciye, nar ve diğer ürünlerimizle Rusya'ya ihracatta 600 milyon doları aşmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Paris'te de tanıtım yapılacak

Birliğin ihracatta Türkiye lideri olduğu meyve sebze mamulleri dış satımındaki konumunu güçlendirmek için 21-25 Ekim 2018 tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek SIAL Paris Fuarı'na katılacağı bildirildi. Fuarda, Türk lezzetlerinin dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sunulacağı kaydedildi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin bu yıl katılacağı son fuarın ise 13-15 Kasım 2018 tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde organize edilecek FHC China Fuarı olacağı bildirildi.

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ihracat nar narenciye rusya

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