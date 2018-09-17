FİNANS

Rusya'dan "petrol üretimi artırılabilir" sinyali

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "(OPEC toplantısı) Cezayir'deki toplantıda petrol üretiminin günlük 1 milyon varil daha artırılması da istişare edilebilir"

SOÇİ (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı petrol üreticisi ülkelerin Cezayir'de yapacağı toplantıda, petrol üretiminin günlük 1 milyon varil daha artırılmasının da istişare edilebileceğini bildirdi.

Novak, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında Cezayir'de yapılacak toplantıda, petrol piyasalarına ilişkin farklı senaryoların değerlendirileceğini söyledi.

Tüm tarafların avantajına olacak alternatiflerin ele alınacağını belirten Novak, "Cezayir'deki toplantıda petrol üretiminin günlük 1 milyon varil daha artırılması da istişare edilebilir." dedi.

Petrol piyasalarının dengelenmesi için ABD ile birlikte de çalışabileceklerini dile getiren Novak, böyle bir iş birliğinin detaylarının henüz istişare edilmediğini bildirdi.

OPEC üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmış, bu çerçevede Rusya üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde yükseltmeyi planlamıştı.

OPEC üyeleri ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticisi ülkeler, 23 Eylül'de Cezayir'de bir araya gelerek petrol piyasalarındaki son gelişmeleri ve 2019'da atılabilecek bazı adımları değerlendirecek.

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Anahtar Kelimeler:
enerji Novak OPEC petrol rusya

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