FİNANS

Rusya'dan "petrol üretimi daha da artırabilir" sinyali

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak: - "Petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda üretimin daha da artırılması değerlendirilebilir. Libya ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz”

JOHANNESBURG (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşmasında kotaların tekrar yükseltilmesinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Novak, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

OPEC ile varılan son anlaşma doğrultusunda petrol arzının yıl sonuna kadar günlük 1 milyon varil artırılacağını anımsatan Novak, “Şimdilik bu kararı uyguluyoruz. Ancak petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda üretimin daha da artırılması değerlendirilebilir. Libya ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz.” dedi.

ABD’nin İran’a yönelik uygulamayı planladığı yaptırımları da değerlendiren Novak, “Bana kalırsa petrol piyasaları bu ihtimali fiyatlandırmış durumda. Petrol fiyatlarına çok bir etki yaratacağını düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

OPEC üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmış, bu çerçevede Rusya üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde yükseltmeyi hedeflemişti.

Novak, bir süre önce yaptığı açıklamada ise üretim kısıntısı anlaşmasının güncellenmesi nedeniyle petrol üretim tahminlerini bu yıl 3,5 milyon ton düzeyinde artırarak 551 milyon tona revize ettiklerini bildirmişti.

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
Garanti’den ekonomiye 319 milyar liralık destekGaranti’den ekonomiye 319 milyar liralık destek
TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kârTAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji Novak OPEC petrol rusya

En Çok Okunan Haberler

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

İşte dünyanın en muhteşem kasabaları! Türkiye'den 5 yer listede

İşte dünyanın en muhteşem kasabaları! Türkiye'den 5 yer listede

Dün ekmeğe zam geldi ! Şimdi de süte 50 kuruş zam geliyor

Dün ekmeğe zam geldi ! Şimdi de süte 50 kuruş zam geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'

'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'

 Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı

 Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı

Ali Koç Birleşik Krallık’ın en büyük iş örgütünde Türkiye’yi temsil edecek

Ali Koç Birleşik Krallık’ın en büyük iş örgütünde Türkiye’yi temsil edecek

Garanti’den ekonomiye 319 milyar liralık destek

Garanti’den ekonomiye 319 milyar liralık destek

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.