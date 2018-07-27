JOHANNESBURG (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşmasında kotaların tekrar yükseltilmesinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Novak, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

OPEC ile varılan son anlaşma doğrultusunda petrol arzının yıl sonuna kadar günlük 1 milyon varil artırılacağını anımsatan Novak, “Şimdilik bu kararı uyguluyoruz. Ancak petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda üretimin daha da artırılması değerlendirilebilir. Libya ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz.” dedi.

ABD’nin İran’a yönelik uygulamayı planladığı yaptırımları da değerlendiren Novak, “Bana kalırsa petrol piyasaları bu ihtimali fiyatlandırmış durumda. Petrol fiyatlarına çok bir etki yaratacağını düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

OPEC üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmış, bu çerçevede Rusya üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde yükseltmeyi hedeflemişti.

Novak, bir süre önce yaptığı açıklamada ise üretim kısıntısı anlaşmasının güncellenmesi nedeniyle petrol üretim tahminlerini bu yıl 3,5 milyon ton düzeyinde artırarak 551 milyon tona revize ettiklerini bildirmişti.

