Rusya'dan sermaye çıkışı artmaya devam ediyor

MOSKOVA (AA) – Rusya'dan net sermaye çıkışı bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 artarak, 26,5 milyar dolara ulaştı.
Rusya Merkez Bankası, ülkeden sermaye çıkışının bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 artarak, 9,6 milyar dolardan 26,5 milyar dolara yükseldiğini duyurdu.
Ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, bankaların bu dönemde yabancı varlıklarını artırdıkları kaydedildi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından bir süre önce yayınlanan tahminde, sermaye çıkışının bu yıl sonu itibarıyla 41 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmüştü.
Rusya'dan net sermaye çıkışı 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 artarak, 31,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
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