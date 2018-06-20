Rusya'nın altın rezervleri arttı

Rusya’nın uluslararası altın rezervleri mayıs ayında 18,6 ton artarak 1 Haziran itibarıyla 1928,4 tona ulaştı.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin altın rezervleri bu yılın mayıs ayında 18,6 ton artarak 1 Haziran itibarıyla 1928,4 tona ulaştı.

Mayıs ayında rezervlerdeki altın fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,78 gerileyerek 80,5 milyar dolara düşerken, söz konusu dönemde Rusya’nın uluslararası rezervlerinde altının payı yüzde 17,63’ten yüzde 17,64’e yükseldi.

Rusya’nın altın rezervleri 2007’deki 402 tonluk hacimden bu yana istikrarlı şekilde yükseliyor.

