Rusya'nın bütçe fazlası 2 trilyon rubleye yaklaştı

Rusya’nın federal bütçesi, bu yılın ocak-ağustos döneminde GSYH'nin yüzde 3,1’ine denk gelen 1,96 trilyon ruble fazla verdi.

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin bütçe gelirleri, bu yılın ilk 8 ayında 12,2 trilyon ruble (yaklaşık 176,4 milyar dolar), bütçe giderleri ise 10,3 trilyon ruble (yaklaşık 149 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Ülkenin bütçesi, söz konusu dönemde GSYH'nin yüzde 3,1’ine denk gelen 1,96 trilyon ruble (yaklaşık 28,3 milyar dolar) fazla verdi.

Rusya’nın federal bütçesi, geçen yılın aynı döneminde 403,6 milyar ruble açık vermişti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma tarafından onaylanan 2018 bütçesine göre, ülkenin bu yıl GSYH'nin yüzde 0,5’ine denk gelen 481 milyar ruble fazla vermesi bekleniyor.

Ülke ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan petrol fiyatları son 2 yılda istikrarlı bir şekilde artarken, Rusya'nın askeri harcamaları geçen yıl 2016'ya göre yüzde 20 azalmıştı.

