Rusya'nın dış ticaret fazlası 150 milyar dolara ulaştı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 150 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 27,8 yükselerek 327 milyar dolara, ithalatı da yüzde 8’lik artışla 177 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-eylül döneminde 2017’ye kıyasla yüzde 20,1’lik artışla 504 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret fazlası da yüzde 63’lük yükselişle 150 milyar dolar oldu.

İlk 9 ayda Rusya’nın en büyük ticaret ortağı, ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,8 artarak 78,8 milyar dolara çıkan Çin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, yüzde 25,9 artarak 19,4 milyar dolara yükselen ticaret hacmiyle Rusya'nın en büyük 5'inci ticaret ortağı oldu.

