FİNANS

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 46 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Rusya'nın ihracatı, bu yılın ilk yarısında 214,3 milyar dolara, ithalatı da 116,3 milyar dolara çıktı - Türkiye, söz konusu dönemde Rusya'nın en büyük 4'üncü ticari ortağı oldu

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk 6 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 98 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin ihracatı, bu yılın ocak-haziran döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 yükselerek 214,3 milyar dolara, ithalatı da yüzde 13,6’lık artışla 116,3 milyar dolara çıktı.

Rusya’nın toplam ticaret hacmi ise ocak-haziran döneminde 2017’ye kıyasla yüzde 21,6’lık artışla 330,6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret fazlası da yüzde 46’lık yükselişle 98 milyar dolar oldu.

İlk 6 ayda Rusya’nın en büyük ticaret ortağı, ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 30,2 artarak 50 milyar dolara çıkan Çin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, yüzde 37 artarak 13,3 milyar dolara yükselen ticaret hacmiyle Rusya'nın en büyük 4'üncü ticaret ortağı oldu.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artarak 130,6 milyar dolara yükseldiği belirtilmişti.

PARTNERGöbek alarmı!Göbek alarmı!
Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı olduVali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu
Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştüKuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat ithalat rusya ticaret

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

Ağaoğlu'ndan 'iflas' söylentilerine yanıt!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.