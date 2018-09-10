FİNANS

Rusya'nın gümrüğe yaptığı zam çiçek ihracatını kesti

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, gümrük fiyatlarına 3 kat zam yapması nedeniyle Rusya'ya çiçek ihraç edemediklerini söyledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, gümrük fiyatlarına 3 kat zam yapması nedeniyle Rusya'ya çiçek ihraç edemediklerini söyledi. Rusya pazarının çok ciddi gelir sağladığını anlatan Yılmaz, "Gümrük tarifeleri eskiye göre 3 kat artırıldığı için satış yapamıyoruz" dedi.
Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi olan Antalya'da ihracat her türlü olumsuzluğa rağmen devam ediyor. Sezon sonuna 4 ay kala geçen yıl belirledikleri 85 milyon dolarlık hedefi tutturan kesme çiçek ihracatçıları, kendilerine yeni bir hedef belirledi. Yeni hedeflerinin 124 milyon dolar olduğunu anlatan Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Türk Cumhuriyetlere de ihracat yaptıklarını, 'memleketlim' anlayışının fayda sağladığını söyledi. Türk Cumhuriyetlerde çalışan Türk müteahhitlerin sadece Türk firmalarla çalıştığını, bunun da ihracata olumlu yansıdığına değinen Yılmaz, "Özellikle son yıllarda Türki Cumhuriyetlerde bir artış var. Orada Türk müteahhitlerin yaptığı inşaatlarda peyzaj çalışmalarında Türk firmalarının tercih edilmesinden kaynaklı. Oransal olarak yüzde 10'larda olmasına rağmen yeni bir pazar" dedi.
'3 KAT ARTAN GÜMRÜK FİYATI NEDENİYLE RUSYA'DA YOKUZ'
2015 yılında Türkiye'nin Rus savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesiyle iki ülke arasında başlayan krizin 3 yıl geçmesine rağmen tam manasıyla aşılamadığını anlatan İsmail Yılmaz, "Rusya pazarıyla ilgili bürokratik engelleri bir türlü aşamadık. Rusya krizinden sonra gümrükler 1 yıldır açık deniliyor ama gümrük tarifeleri eskiye göre 3 kat artırıldığı için bir türlü satış yapamıyoruz. Siyasi kriz bence devam ediyor. Bunun için birçok kez girişimde bulunduk. Rusya ciddi bir pazar bizim için ama şu anda orada yok durumundayız" dedi.
'NOEL VE ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI'
Avrupa'da her yıl 25 Aralık'ta kutlanan Noel için hazırlıkların sürdüğünü ve iç pazar için de 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, “Noel dış pazarda bizim için çok önemli bir gün. Yaklaşık 50 milyon dal çiçek gönderiyoruz. Burada hem fiyat bakımından hem de yeni yıla yaklaşırken ihracatçıya moral oluyor. İç pazarda 24 Kasım Öğretmenler Günü için ciddi sirkülasyon oluyor. Noel için bu yıl 60 milyon dal çiçek ihracatı hedefliyoruz. Yaklaşık 7-8 milyon dolarlık ihracat demek oluyor. Öğretmenler günü için de 30 milyon dal çiçek, 5 milyon dolar gelir hedefliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Rusya'nın gümrüğe yaptığı zam çiçek ihracatını kestiRusya'nın gümrüğe yaptığı zam çiçek ihracatını kestiRusya'nın gümrüğe yaptığı zam çiçek ihracatını kesti

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildiKişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi
Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri olduTabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'ya 345 milyon dolarlık ihracat hedefi

Rusya'ya 345 milyon dolarlık ihracat hedefi

Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

Kişi başına yıllık gelir 20 TL ve 5 dolar yukarı yönlü revize edildi

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Tabladaki 'ütü tostu', restoran zinciri oldu

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

İstanbul Sabiha Gökçen, ilk sekiz ayda yolcu sayısını yüzde 11 artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.