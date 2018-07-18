FİNANS

Rusya'nın inşaat sektöründe durgunluk devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 18:32 | Son Güncelleme

Ekonomik zorlukların devam ettiği Rusya'nın inşaat sektöründe iş hacmi bu yılın ilk 6 ayında yüzde 1 azaldı

Rusya’da inşaat sektörü iş hacmi bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 2,9 trilyon rubleye (yaklaşık 46 milyar dolar) geriledi.

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede inşaat sektörü iş hacmi haziran ayında 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 düşerek 693,1 milyar rubleye düştü.

Rusya’da bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 384 bin 700 yeni apartman inşa edilirken, söz konusu dönemde inşaat iş hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 2,9 trilyon rubleye geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ekonomisinde sıkıntı günler geçiren Rusya’da onlarca Türk şirketi başta Moskova olmak üzere ülkenin farklı noktalarında inşaat projelerinde yer alıyor.

Son olarak Türk şirketleri IC İçtaş İnşaat ve Rönesans Holding, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Rusya’da yapılması planlanan çeşitli projelerde müteahhittik anlaşmaları imzalamışlardı.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomik kriz inşaat müteahhittik rusya

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