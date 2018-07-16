Rusya'nın petrol üretimi azaldı, doğalgaz üretimi arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın petrol üretimi bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalırken, doğalgaz üretimi yüzde 7,2 arttı.

Rusya Devlet İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede petrol üretimi bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalarak 271 milyon tona geriledi. Bu dönemde ülkenin doğalgaz üretimi ise yüzde 7,2 artarak 323 milyar metreküpe çıktı.

Rusya'nın kömür üretimi ise söz konusu dönemde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artarak 214 milyon tona yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, geçen yıl Rusya'da günlük 10,98 milyon varil petrol üretilerek, ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşmasına taraf ülkeler, 23 Haziran'da Viyana'da düzenlenen toplantıda petrol arzının günlük 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya'nın güncellenen anlaşma kapsamında üretimini günlük 200 bin varil düzeyinde artırması bekleniyor.

