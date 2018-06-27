FİNANS

Rusya'nın petrol üretimi günde 11 milyon varilin üzerinde

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

Rusya'nın petrol üretimi 1-26 Haziran döneminde, günde ortalama 11 milyon 54 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Haziran (DHA) - Rusya'nın petrol üretimi 1-26 Haziran döneminde, günde ortalama 11 milyon 54 bin varil düzeyinde gerçekleşti.
Mart-Mayıs döneminde ortalama üretim günde 10 milyon 947 bin varil düzeyindeydi.
Rusya Enerji Bakanı Novak, yılın ikinci yarısında petrol üretimini 200 bin varil/gün artıracaklarını açıkladı. Rusya'nın 2018'de petrol üretiminin günde ortalama 11 milyon varil olması bekleniyor.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildiCakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi
EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecekEİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Gelecekte popüler olacak meslekler!

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

Yerli sarımsağın yerini ithal sarımsak aldı

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

İstanbul'da TOKİ başvuruları için son gün 29 Haziran

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

EİB / Eskinazi: OHAL'in Temmuz ayında sona ermesi en büyük beklentimizdir

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

Cakes&Bakes, Avrupa’nın en iyisi seçildi

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

EİB TİM seçimlerinde Tahsin Öztiryaki’yi destekleyecek

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

UHKİB: Hazır giyimde Endüstri 4.0 dönüşümü başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.