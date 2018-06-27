Rusya'nın petrol üretimi günde 11 milyon varilin üzerinde

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Haziran (DHA) - Rusya'nın petrol üretimi 1-26 Haziran döneminde, günde ortalama 11 milyon 54 bin varil düzeyinde gerçekleşti.
Mart-Mayıs döneminde ortalama üretim günde 10 milyon 947 bin varil düzeyindeydi.
Rusya Enerji Bakanı Novak, yılın ikinci yarısında petrol üretimini 200 bin varil/gün artıracaklarını açıkladı. Rusya'nın 2018'de petrol üretiminin günde ortalama 11 milyon varil olması bekleniyor.
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