Rusya'nın sanayi üretimi ağustosta yüzde 2,7 arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'da sanayi üretimi endeksi ağustos ayında hem yıllık hem de aylık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Rusya'nın sanayi üretimi ağustos ayında aylık bazda da yüzde 2,7 yükselirken, temmuzdaki yüzde 3,9’lık orana göre artış hızının yavaşlaması dikkati çekti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre ülkede sanayi üretimde bu yıl yüzde 2,5 artış bekleniyor.

Rusya'nın sanayi üretimi geçen yıl yüzde 2,1 artmıştı.

