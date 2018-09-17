Rusya'nın sanayi üretimi ağustosta yüzde 2,7 arttı

MOSKOVA (AA) – Rusya'da sanayi üretimi endeksi ağustos ayında hem yıllık hem de aylık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi.
Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'da sanayi üretimi ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Rusya'nın sanayi üretimi ağustos ayında aylık bazda da yüzde 2,7 yükselirken, temmuzdaki yüzde 3,9’lık orana göre artış hızının yavaşlaması dikkati çekti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre ülkede sanayi üretimde bu yıl yüzde 2,5 artış bekleniyor.
Rusya'nın sanayi üretimi geçen yıl yüzde 2,1 artmıştı.
Yerli tohum için önemli adım! Ve ilk hasat gerçekeşti
Tüketici Mahkemesi'nden milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum