Rusya'nın uluslararası rezervleri arttı

Rusya'nın uluslararası rezervleri temmuzda, bir önceki aya göre 1,3 milyar dolar artarak 458 milyar dolara yükseldi.
Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri temmuzda, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 458 milyar dolara çıktı.
Rusya'nın uluslararası rezervleri mart ayının son haftasında aralık 2014'ten bu yana ilk defa 400 milyar dolara yükselmişti.
Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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