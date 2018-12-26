FİNANS

Rusya/Novak: Petrol fiyatları 2019'un ilk yarısında daha istikrarlı olacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 08:49 | Son Güncelleme

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2018'in son çeyreğinde yüzde 30'dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019'un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi.

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2018'in son çeyreğinde yüzde 30'dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019'un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi.
Rossiya-24 TV'de konuşan Novak, "Petrol fiyatlarındaki düşüş temel faktörler, makro ekonomi kaynaklı. Piyasa 2019'un ilk yarısında daha dengeli olacak. Fiyatlar daha istikrarlı seyir izleyecek" diye konuştu.
Novak, petrol fiyatlarının tartşılması için OPEC ile olağanüstü bir toplantı planlanmadığını da ekledi.

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları yüzde 23.73 artırıldıTüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları yüzde 23.73 artırıldı
MOSFED Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indirimi 2019'da da sürsünMOSFED Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indirimi 2019'da da sürsün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları yüzde 23.73 artırıldı

Tüketicinin korunmasıyla ilgili idari para cezaları yüzde 23.73 artırıldı

MOSFED Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indirimi 2019'da da sürsün

MOSFED Başkanı Güleç: Mobilyada KDV indirimi 2019'da da sürsün

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Alacak sigortası yürürlüğe giriyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Alacak sigortası yürürlüğe giriyor

İZODER/Pelesen: Yalıtım bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz

İZODER/Pelesen: Yalıtım bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz

Blockchain Talks: Blockchain’de bundan sonra neler olacak?

Blockchain Talks: Blockchain’de bundan sonra neler olacak?

EBSO Başkanı Yorgancılar'dan 'asgari ücret' açıklaması: Azımsanamayacak rakam

EBSO Başkanı Yorgancılar'dan 'asgari ücret' açıklaması: Azımsanamayacak rakam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.